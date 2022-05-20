İslam Dünyası Hukuk Kurultayı Konya'da başladı - Haberler

Konya'da, Uluslararası Hukukçular Birliği (UHUB) tarafından İslam Dünyası Hukuk Kurultayı düzenlendi.

Konya Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle bir otelde gerçekleştirilen kurultaya, 40 ülkeden 250 hukukçu katıldı.

UHUB Genel Sekreteri Necati Ceylan, dünyadaki bütün haksızlıklara ve keyfi uygulamalara son vermenin ve bunun için mücadele etmenin kendileri için önemli olduğunu söyledi.

Doğu Türkistan, Filistin, Irak, Yemen, Libya ve Suriye gibi birçok İslam beldesinde insanlara zulmedildiğini aktaran Ceylan, "Bunun yanı sıra birçok Avrupa ülkesinde uluslararası uygulamalara aykırı olarak sınırlar duvarlarla çevrilmiştir. Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile katledildi. Birleşmiş Milletler bu olayları sadece seyrediyor. Bu ve benzeri olaylar, küresel çapta ciddi bir adalet problemi doğurmaktadır." diye konuştu.

Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan ise yapılan tüm çalışmaların ve hizmetlerin, insanı koruma amacı gütmesi gerektiğini bildirdi.

Buna ilişkin dünyada birçok kurum, kuruluş, sözleşme ve mahkemenin olduğunu vurgulayan Birkan, şunları kaydetti:

"Geldiğimiz nokta itibarıyla İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nden Avrupa Sözleşmesi'ne, Uluslararası Ceza Mahkemesinden Uluslararası Adalet Divanına, BM ve UNESCO'ya baktığımız zaman insanı koruyamamaktadır. Hepimizin gözü önünde Srebrenitsa'da insanlar katledildi, 2. Dünya Savaşı'nda milyonlarca insan öldürüldü. Bugün Myanmar'da, Filistin'de ve diğer birçok yerde bu kuruluşlar insan haklarını koruyamıyor. Son olarak da Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş... Hani BM, hani kurum ve kuruluşlar? Milyonlarca insan göçe tabi tutuluyor."

Birkan, sadece güçsüzün aleyhine çalışan bir mekanizmanın var olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür." diyerek bu sisteme itiraz ettiğini söyledi.

Uluslararası Hukukçular Birliğinin gayretlerini çok önemsediklerine dikkati çeken Birkan, "Biz sadece Müslümanlar için veya ülkemizdeki insanlar için değil, her millet için mutluluğu ve huzuru önemsiyoruz. Ülkemizin dış politikadaki tavrı bunu çok net şekilde göstermektedir. Dünyada mazlum ve mağdurların yanında olan ilk ülke Türkiye olmuştur. Bugün kendisini en gelişmiş ülke olarak tanımlayanlarda ırkçılık almış başını gidiyor. Ortak bir payda ve dünyada hepimiz özgürce yaşamalıyız." ifadelerini kullandı.

"Batı'nın yerine getirmediği sorumlulukları yerine getirmemiz gerekiyor"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta da insanı insan olarak görmeyen, dinine, diline ve ırkına göre ayıran vahşi bir sistemle mücadele ettiklerini dile getirdi.

Herkesin, bu yüzyıla yakışmayan tablolar gördüğünü anlatan Usta, "Hiç imkansız seçimler yapmak zorunda kaldınız mı? Elinizde son paranızı ilaca mı yoksa ailenizin yiyeceği yemeğe mi vereceğinizi hiç seçtiniz mi? Son can yeleğini denizin ortasında hangi çocuğunuza giydireceğinizi seçmek zorunda kaldınız mı? Dünya bugün bu imkansız seçimlerle insanları karşı karşıya bırakıyor." dedi.

Usta, Batı'nın bu konuda kurduğu sistemlerin yetersiz ve çaresiz kaldığını herkesin gördüğünü belirtti.

Dünyanın daha fazla savaşa ve silaha değil merhamete, sevgiye ve kardeşliğe ihtiyacı olduğunu aktaran Usta, şöyle devam etti:

"İslam dünyası tarafından kurulan Uluslararası Hukukçular Birliğinin çok daha güçlü ve inisiyatif alacak bir konumda olması için elimizden gelen çabayı göstermeliyiz. İslam dünyasından çok daha güçlü ve inisiyatif alan sivil toplum kuruluşlarının, insan hakları örgütlerinin oluşmasını ve bu alanda söz sahibi olmasını istiyoruz. Çünkü insanı sadece insan olduğu için değerli gören bir medeniyeti temsil ediyoruz. Batı'nın yerine getirmediği sorumlulukları bizlerin çok daha büyük bir güçle ve yüksek sesle yerine getirmemiz gerekiyor."

Filistin Adalet Bakan Yardımcısı Abdalnasser Matar da Kudüs'teki yapıların korunması için çalıştıklarını, İsrail'in gayrimeşru çalışmalarını ortaya koymak istediklerini anlattı.

Konya Valisi Vahdettin Özkan, kurultayın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, sağlıklı bir hukuk düzeninin, toplumsal düzen kadar halkın özgürlüklerinin güvencesi açısından da gerekli olduğunu söyledi.

Avrasya, Asya Pasifik, Afrika ve Küresel Adalet Çağrısı üst başlıklarında 5 oturumun yapılacağı ve 22 Mayıs'ta sona erecek kurultaya, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı Genel Başkanı Hamza Akbulut, Bangsamoro Özerk Bölgesi Milletvekili Anna Tarhata Basman, AK Parti milletvekilleri, çeşitli baroların başkanları ile davetliler katıldı.