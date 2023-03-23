İslam aleminin hasretle beklediği Ramazan'ın ilk iftarı bugün yapılacak! İşte il il iftar saatleri

İslam aleminin dört gözle beklediği On bir ayın sultanı Ramazan geldi. Binlerce insan teravih namazı için camilere ve mescitlere koştu. İlk oruç için sahur heyecanı yaşandı. Müslümanlar iftar saatini beklemeye başladı. İşte orucun ilk gününde il il iftar vakitleri.