İslam aleminin hasretle beklediği Ramazan'ın ilk iftarı bugün yapılacak! İşte il il iftar saatleri
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İslam aleminin dört gözle beklediği On bir ayın sultanı Ramazan geldi. Binlerce insan teravih namazı için camilere ve mescitlere koştu. İlk oruç için sahur heyecanı yaşandı. Müslümanlar iftar saatini beklemeye başladı. İşte orucun ilk gününde il il iftar vakitleri.
Sinop'ta 15 saat 23 dakikayla en uzun, Hatay'da ise 14 saat 56 dakikayla en kısa süreyle oruç tutulacak. İlk iftar ise 18.25'te Iğdır'da, son iftar Çanakkale ve Edirne'de 19.35`te yapılacak. İşte orucun ilk gününde 81 ilin iftar vakitleri.