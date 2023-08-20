ISLAK MENDİL VE ÇOCUK BEZİ YÜKLÜ TIR'IN DORSESİ YANDI

SİVAS'ta seyir halindeyken alev alan TIR'ın dorsesi ile taşıdığı ıslak mendil ve çocuk bezi yükü, tamamen yandı.

SİVAS'ta seyir halindeyken alev alan TIR'ın dorsesi ile taşıdığı ıslak mendil ve çocuk bezi yükü, tamamen yandı.

Rami Öztürk'ün kullandığı ıslak mendil ve çocuk bezi yüklü, 05 DM 515 dorse plakalı TIR, saat 15.30 sıralarında Sivas- Ankara kara yolu Bedirli köyü yakınlarında dorsesinden alev aldı. Yangını fark eden Öztürk, TIR'ı durdurup, dorseyi çekiciden ayırdı, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, dorse ile üzerindeki yükü tamamen yandı. Soruşturma başlatıldı. (DHA)