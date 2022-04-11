İslahiye Ziraat odasından zirai don uyarısı - Haberler

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İslahiye Ziraat odasından zirai don uyarısı

AA - Zekeriye Şimşek - Güncel
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İslahiye Ziraat odasından zirai don uyarısı

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, çiftçilere zirai don uyarısında bulundu.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, çiftçilere zirai don uyarısında bulundu.

Ziraat Odası Başkanı Köse, kentte hava sıcaklıklarında düşme yaşanacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Balkanlar üzerinde gelen soğuk havayla birlikte kuzeybatı kesimlerinden başlayarak hava sıcaklığının hissedilir derecede 10-15 derece azalması beklenmekte olup 15 Nisan Cuma sabaha kadar zirai don tehlikesi beklenmektedir. Çiftçilerimiz zirai don tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olsunlar."

AA / Zekeriye Şimşek - Güncel

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