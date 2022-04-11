İslahiye Ziraat odasından zirai don uyarısı

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, çiftçilere zirai don uyarısında bulundu.

Ziraat Odası Başkanı Köse, kentte hava sıcaklıklarında düşme yaşanacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Balkanlar üzerinde gelen soğuk havayla birlikte kuzeybatı kesimlerinden başlayarak hava sıcaklığının hissedilir derecede 10-15 derece azalması beklenmekte olup 15 Nisan Cuma sabaha kadar zirai don tehlikesi beklenmektedir. Çiftçilerimiz zirai don tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olsunlar."