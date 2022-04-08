İslahiye ve Nurdağı'nda Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor - Haberler

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İslahiye ve Nurdağı'nda Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor

AA - Zekeriye Şimşek - Güncel
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İslahiye ve Nurdağı'nda Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor

İslahiye ve Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü çalışanları, Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında ziyaretler gerçekleştirdi.

İSLAHİYE, GAZİANTEP (AA) - İslahiye ve Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü çalışanları, Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında ziyaretler gerçekleştirdi.

İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Hasan Boncuk ve polis memurları, İslahiye Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu'nu makamında ziyaret etti.

Anteplioğlu, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümlerini kutlayarak, polis memurlarına çiçek takdim etti.

Etkinlikler çerçevesinde Nurdağı İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Halil İbrahim Göl ve beraberindeki personel, Kaymam Sinan Korkmaz'ı makamında ziyaret etti.

Korkmaz, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı.

AA / Zekeriye Şimşek - Güncel

İslahiye, Nurdağı, Polis, Türk, Güncel, Haberler

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