İslahiye ve Nurdağı'nda Halk Eğitim Merkezleri Yıl Sonu Etkinlikleriyle Taçlandı

İslahiye ve Nurdağı'nda Halk Eğitim Merkezleri Yıl Sonu Etkinlikleriyle Taçlandı
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İslahiye ve Nurdağı Halk Eğitim Merkezleri, yıl boyunca düzenlenen kursların sonunda sergi ve etkinlikler düzenleyerek kursiyerlerin el emeği ürünlerini sergiledi. Etkinliklere katılan yetkililer, kursiyerlerin başarılarını takdir etti.

İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde faaliyet gösteren Halk Eğitim Merkezleri, yıl boyunca yürütülen kursların meyvelerini sergi ve etkinliklerle taçlandırdı.

İslahiye Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen yıl sonu sergisi, kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünlerini vatandaşlarla buluşturdu.

Açılış törenine, İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tacim Durmuş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin ile Şube Müdürleri Ahmet Karabulut ve Muhammet Polat katıldı.

Sergide kursiyer mezuniyet törenleri, halk oyunları gösterisi ve müzik dinletisi gibi birçok renkli etkinlik yer aldı.

Etkinlik boyunca, kursiyerlerin yıl boyunca gösterdiği çaba ve başarı takdir topladı.

-Nurdağı

Nurdağı Halk Eğitim Merkezi ise Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında etkinlik düzenledi.

Kaymakam Nurullah Cemil Erciyas'ın yanı sıra çok sayıda kurum amiri ve vatandaşın katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, her yaşta öğrenmenin mümkün olduğu bir kez daha gözler önüne serildi.

Erciyas, etkinliğe katkı sunan tüm öğreticilere ve özveriyle katılan kursiyerlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel
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