İslahiye Ticaret Odası'ndan bin aileye gıda yardımı yapıldı

İslahiye Ticaret Odası Başkanı Selahaddin Türkmen, İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde ramazanda ihtiyaç sahibi 1000 aileye gıda yardımında bulunduklarını belirtti.

Türkmen, her yıl olduğu gibi bu ramazanda da İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen kişilere yönelik faaliyetlerini sürdürdüklerini ifade etti.

Bu kapsamda bin kişiye gıda yardımı yaptıklarını belirten Türkmen, "Birlik ve beraberlik içinde yaşamamızı sağlayan en büyük değerin yardımlaşma olduğuna unutmayalım. Ramazan, kutsiyeti itibariyle iyi bir fırsat. Bu amaçla sosyal sorumluluk amaçlı gıda yardımı gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadık." ifadelerini kullandı.