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İslahiye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü kutlandı

İslahiye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü kutlandı
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü törenle kutlandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü törenle kutlandı.

Demokrasi Meydanı'ndaki törende, İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, 106. Topçu Alayı Komutanı Topçu Albay Mehmet Özsoy, Belediye Başkanı Kemal Vural, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakam Mehmet Soylu, günün anlamına ilişkin yaptığı konuşmada, ilçe ve bölge için önemli bir günü kutladıklarını söyledi.

Depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara geçmiş olsun temennisinde bulunan Vural, ilçenin kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

Törende öğrenciler şiir okudu, ilçenin kurtuluş anı sembolik olarak canlandırıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bandosunun çaldığı marşların ardından halk oyunları ekibi gösteri sundu.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Nurullah Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Feray Yılmaz, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, öğretmen, öğrenci ve kurum amirleri katıldı.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel
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