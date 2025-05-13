İslahiye Meslek Yüksekokulu ve Ticaret Odası'ndan Eğitim İş Birliği

Gaziantep Üniversitesi İslahiye Meslek Yüksekokulu ile İslahiye Ticaret Odası arasında eğitim alanında iş birliğini güçlendirmeye yönelik toplantı gerçekleştirildi.

Türkiye Odalar Birliği ile Yüksek Öğretim Kurulu arasında imzalanan protokol çerçevesinde, İslahiye Meslek Yüksekokulu ile İslahiye Ticaret Odası eğitim alanında iş birliğini güçlendirmeye yönelik toplantı gerçekleştirildi.

İslahiye Ticaret Odası ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, İslahiye Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Türkmen, İslahiye MYO Müdürü Doç. Dr. Filiz Çopuroğlu ile akademik ve idari kadro katıldı.

Toplantıda, TOBB'a bağlı Oda ve Borsaların katkısıyla staj ve işyeri uygulamaları, laboratuvar, atölye altyapısının güçlendirilmesi, başarılı öğrencilere yönelik burs destekleri gibi konular ele alındı.