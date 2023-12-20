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İslahiye Kaymakamlığı: Karasu Çayı'nda Renk Değişimi İle İlgili İnceleme Sonuçlandı

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İslahiye Kaymakamlığı, Gaziantep'teki Karasu Çayı'nın renk değiştirmesi üzerine yapılan inceleme sonucunda oksijen değerlerinde herhangi bir uygunsuzluğun tespit edilmediğini açıkladı.

İslahiye Kaymakamlığı, Gaziantep'teki Karasu Çayı'nın renk değiştirmesi üzerine başlatılan inceleme ve ölçümlerde, oksijen değerlerinde herhangi bir uygunsuzluğun tespit edilmediğini bildirdi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Karasu Çayına ilişkin incelemenin titizlikle sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "18.12.2023 tarihinde Karasu Çayının renk değiştirmesi yönündeki gelişmelere istinaden Tilmen Höyük mevki tarafında ilgili kurumlarımız tarafından gerekli incelemeler yapılmış olup, oksijen değeri 8,6 mg/lt ölçülmüş ve herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmemiştir. Kamuoyuna duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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