İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, Sahur Vaktinde Jandarma Ekiplerini Ziyaret Etti

İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, sahur vaktinde denetim yapan jandarma ekiplerini ziyaret etti.

Kaymakam Soylu ile ilçe Jandarma Komutanı Vahdet Erdoğan, İslahiye- Hatay kara yolundaki uygulama noktasında görev yapan jandarma personeliyle bir araya gelerek baklava ikram etti.

Personele başarı dileyen Soylu, güvenlik güçlerinin 7/24 çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.