İslahiye Kaymakamı Anteplioğlu, yol kontrol noktasını ziyaret etti
AA - Zekeriye Şimşek - Güncel
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Gaziantep'in İslahiye ilçe Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu, İslahiye-Hassa kara yolu kontrol noktasındaki güvenlik güçlerini ziyaret etti.
İSLAHİYE, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçe Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu, İslahiye- Hassa kara yolu kontrol noktasındaki güvenlik güçlerini ziyaret etti.
Ziyarette kontrol noktalarında alınan tedbirleri yerinde inceleyen Kaymakam Anteplioğlu, yetkililerden bilgi alarak, güvenlik güçlerine kolaylıklar diledi. ???????
Ziyaretleri sırasında Anteplioğluna İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Fatih Kökce eşlik etti.
AA / Zekeriye Şimşek - Güncel