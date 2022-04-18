İslahiye Kaymakam Anteplioğlu, öğrencileri kabul etti
AA - Zekeriye Şimşek - Güncel
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde öğrenciler Kaymakam Mustafa Anteplioğlu'nu makamında ziyaret etti.
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde öğrenciler Kaymakam Mustafa Anteplioğlu'nu makamında ziyaret etti.
Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri ve öğretmenlerini makamında kabul eden Anteplioğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Kaymakamlık binasında bulunan birimleri öğrencilere gezdiren Anteplioğlu, öğrencilerle bir süre sohbet etti.
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AA / Zekeriye Şimşek - Güncel