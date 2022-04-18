İslahiye Kaymakam Anteplioğlu, öğrencileri kabul etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İslahiye Kaymakam Anteplioğlu, öğrencileri kabul etti

AA - Zekeriye Şimşek - Güncel
 - Güncelleme:
İslahiye Kaymakam Anteplioğlu, öğrencileri kabul etti

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde öğrenciler Kaymakam Mustafa Anteplioğlu'nu makamında ziyaret etti.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde öğrenciler Kaymakam Mustafa Anteplioğlu'nu makamında ziyaret etti.

Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri ve öğretmenlerini makamında kabul eden Anteplioğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaymakamlık binasında bulunan birimleri öğrencilere gezdiren Anteplioğlu, öğrencilerle bir süre sohbet etti.

???????

AA / Zekeriye Şimşek - Güncel

Cumhuriyet, Gaziantep, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title