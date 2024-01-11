İslahiye ilçesinde marketlerde fiyat denetimi sürüyor
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde zabıta ekipleri tarafından marketlerde temel ihtiyaç malzemelerinin fiyatı kontrol ediliyor. Ekipler ayrıca ürünlerin gramajını, son tüketim tarihlerini ve alış-satış faturalarını da inceliyor. İslahiye Belediyesi Zabıta Müdürü Sedat Palta, denetimlerin sorunsuz bir şekilde devam ettiğini belirtti.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde marketlerdeki fiyat denetimi sürüyor.
İlçede zabıta ekiplerince temel ihtiyaç malzemelerinin fiyatı kontrol edildi, raf ve kasa fiyatları denetlendi.
Ekipler, ürünlerin gramajını ve son tüketim tarihlerini de inceledi.
Ürünlerin fiyat kıyaslamasını yapan ekipler, alış ve satış faturalarını kontrol etti.
??????İslahiye Belediyesi Zabıta Müdürü Sedat Palta, yaptığı açıklamada, denetimle herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadıklarını ve denetimlerin süreceğini ifade etti.