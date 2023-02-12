İslahiye'deki depremin izleri havadan görüntülendi
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GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde meydana gelen depremde onlarca bina yerle bir olurken, depremin etkileri havadan dron ile görüntülendi.
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde meydana gelen depremde onlarca bina yerle bir olurken, depremin etkileri havadan dron ile görüntülendi.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde depremin vurduğu binalar havadan görüntülendi. Arama ve kurtarma çalışmalarının sona erdiği binalarda iş makineleri enkaz kaldırmaya devam ederken, vatandaşlar gıda ve kıyafet ihtiyaçlarını gönüllüler tarafından oluşturulan noktalardan temin ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel