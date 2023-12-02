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İslahiye'de Zeytin Hasadı Devam Ediyor

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 18 bin 700 dekar alanda yetiştirilen zeytinin hasadı sürüyor. İlçede üretilen zeytinlerin bir kısmı salamura olarak değerlendirilirken bir kısmı da zeytinyağı fabrikalarında işleniyor. İslahiye'deki zeytinlerin kalitesi ve verimi ise öne çıkıyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 18 bin 700 dekar alanda yetiştirilen zeytinin hasadı sürüyor.

Gemlik, Kilis yağlık, Nizip yağlık ve Ayvalık çeşidi zeytin üretimi yapılan ilçede, toplanan zeytinlerin bir kısmı yeşil ve siyah salamura olarak değerlendirilirken bir kısmı da bölgede bulunan zeytinyağı fabrikalarında işleniyor.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, 2 bin 200 dekar alanda sofralık 16 bin 500 dekar alanda ise yağlık olarak zeytin üretiminin yapıldığını, bölgelerindeki zeytinin kalitesinin yanı sıra iriliği ve yağ oranına göre öne çıktığını kaydetti.

Çiftçi Ökkeş Yılmaz ise 40 dönüm zeytin bahçesinde hasat yaptıklarını ifade etti.

Rekoltenin geçen yıla oranla normal seviyede olduğunu aktaran Yılmaz, zeytin ve zeytinyağı fiyatlarından memnun olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

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