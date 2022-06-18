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İslahiye'de YKS heyecanı

AA - Zekeriye Şimşek - Güncel
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İslahiye'de YKS heyecanı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) tamamlandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) tamamlandı.

İlçede 17 okulda yapılan sınava erken saatlerden itibaren gelmeye başlayan adaylar, sınav saatini bekledi.

Adaylar, sınav giriş belgesi ve nüfus cüzdanı kontrolü ile üst aramasının ardından okula girdi.

Sınav salonuna son dakikada yetişen öğrenciler koştururken, aileleri dışarıda çocukları için Kur'an-ı Kerim okuyarak dualar etti.

Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sınava giren Gülay Kaya, sınav başlamadan solunum sıkıntısı yaşayınca ambulansla hastaneye kaldırıldı.

AA / Zekeriye Şimşek - Güncel

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