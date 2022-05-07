İSLAHİYE'DE YAYALAR İÇİN 5 ADIMDA GÜVENLİ TRAFİK UYGULAMASI

İSLAHİYE, GAZİANTEP (DHA) - GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, 'Yayalar için 5 adımda güvenli trafik' uygulaması yapıldı.

81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen uygulamaya; İslahiye Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Fatih Kökce, İlçe Emniyet Müdür vekili Başkomiser Hasan Boncuk ile birlikte ile emniyet ve jandarma trafik ekipleri katıldı.

Uygulamada, yaya geçidinden geçen vatandaşlara güvenli trafiğin oluşması için dikkat edilmesi gerekenlere yer verilen broşürler dağıtıldı. Kaymakam Anteplioğlu ve beraberindekiler, yayaların geçidi kullandıkları sırada trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla uymaları gereken 5 kural ile ilgili bilgi verdi. Uygulaması sırasında yaya geçidini kullanan vatandaşlar da teşekkür etti.

Denetim sonrası açıklama yapan Kaymakam Mustafa Anteplioğlu, trafik kurallarına uyulmasının hayati önem taşıdığını belirterek, "İçişleri Bakanlığımız Trafik Haftası vesilesiyle trafik güvenliği ve yaya güvenliği konusunda farkındalık oluşturmak anlamında çok ciddi kararlılığı var.Bu anlamda bugün trafik haftasının başlangıcı olması nedeniyle farkındalık oluşturmak üzere sürücülerimizi bilinçlendiriyoruz. Trafik kurallarına uyalım.özellikle kırmızı ışığa,yaya geçitlerine dikkatli olalım.Son zamanlarda görüyoruzki yayalarımız karşıya bakmadan ellerinde cep telefonuyla yürümeleri kendilerini ve trafiği ciddi manada tehlikeye atıyor.Trafik kurallarına uyarak hayatlarımıza devam etmemiz gerekiyor"diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel