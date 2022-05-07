İslahiye'de "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" etkinliği - Haberler

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İslahiye'de "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" etkinliği

AA - Zekeriye Şimşek - Güncel
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İslahiye'de 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' etkinliği

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde polis ve jandarma ekiplerince 7-13 Mayıs Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" sloganıyla uygulama yapıldı.

İSLAHİYE, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde polis ve jandarma ekiplerince 7-13 Mayıs Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" sloganıyla uygulama yapıldı.

İslahiye-Hassa kara yolundaki uygulama noktasında yapılan etkinliğe Kaymakam Mustafa Anteplioğlu, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Hasan Boncuk, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Fatih Kökce ile polis ve jandarma ekipleri katıldı.

Etkinlikte, sürücülere bilgilendirici broşür dağıtılarak, trafik kurallarına uyulmasının önemi anlatıldı.

Kaymakam Anteplioğlu, etkinlikte, trafikte seyir halindeki durdurulan traktör sürücüsüne uyarılarda bulunarak aracında reflektör bulundurmasının gerekliliğini ve önemini anlattı.

Etkinlik sonrası açıklamalarda bulunan Anteplioğlu, şunları kaydetti;

"Bugün trafik haftasının başlangıcı. Tüm Türkiye'de ve ilçemizde farkındalık oluşturmak amacıyla sürücüleri bilinçlendiriyoruz. Mottomuz 'hayat bir hareketine bakar' kemerlerimizi takmamız, trafik kurallarına uymamız gerekiyor. Özellikle ışıklara kırmızı ışığa, yaya geçitlerine dikkat etmemiz gerekiyor. Son zamanlarda yayaların cep telefonu kullanarak yolda yürüdüklerini görüyoruz. Yolda yürürken cep telefonla ilgilenerek yürümeleri de trafiği tehlikeye atıyor. Yaya güvenliğini tehlikeye atıyor. Burada arkadaşlarımız çalışıyor. Tüm çalışma ekiplerimize teşekkür ediyorum."

AA / Zekeriye Şimşek - Güncel

Gaziantep, İslahiye, Hisarcık, Polis, Güncel, Haberler

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