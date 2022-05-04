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İslahiye'de yağmur etkili oldu

AA - Zekeriye Şimşek - Güncel
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İslahiye'de yağmur etkili oldu

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, durak ve kapalı alanlara sığındı.

Yayalar, su birikintileri nedeniyle yolun karşısına geçemezken, araç sürücüleri de zor anlar yaşadı.

Yaklaşık 30 dakika sürün yağmur nedeniyle bazı vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamadı.

AA / Zekeriye Şimşek - Güncel

Gaziantep, Güncel, Haberler

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