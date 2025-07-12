İslahiye'de Vurulmuş Sahipsiz Köpek Tedavi Altına Alındı

İslahiye'de Vurulmuş Sahipsiz Köpek Tedavi Altına Alındı
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ateşli silahla vurulmuş bir sahipsiz köpek, vatandaşların ihbarı üzerine belediye ekipleri tarafından kurtarılarak klinikte tedavi edilmeye başlandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaralı halde bulunan sahipsiz köpek tedaviye alındı.

Bir tarlada ateşli silahla ayağından vurulmuş sahipsiz köpeği gören vatandaşlar İslahiye Belediyesi ekiplerine haber verdi.

Ekipler tarafından hayvan ambulansına alınan köpek, bir klinikte tedaviye alındı.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel
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