Üye Girişi
Haberler

İslahiye'de üretilen biberler pul bibere dönüştürülerek ekonomiye katkı sağlıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde üretilen biberler, işçiler tarafından fabrikalarda işlenerek pul bibere dönüştürülüyor. Temizleme işlemi sonrasında güneşte kurutulan biberler, yurt içi ve yurt dışına gönderiliyor. İslahiye'de binlerce kişi biber temizleme işinde çalışarak aile bütçesine katkı sağlıyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaklaşık 26 bin dekar alanda üretilen biberler, işçiler tarafından fabrikalarda işlenerek pul bibere dönüştürülüyor.

Hasadın ardından acı biberlerin aflatoksinden arındırılması için çöpünün çekilmesi olarak nitelendirilen temizleme işlemi yapılıyor.

Güneşte doğal ortamda kurutulan biberler fabrikalarda işlenerek yurt içi ve yurt dışına gönderiliyor.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, gazetecilere, çoğu kadınlardan oluşan 7 ila 8 bin kişinin alanlarda ve fabrikalarda biber temizleme işinde çalışarak aile bütçesine katkı sağladığını söyledi.

İslahiye'de biber fabrikası sahibi Ökkeş Köse de ilçede hasadı devam eden biberleri pul bibere dönüştürerek ekonomiye katkı sağladıklarını ifade etti.

Köse, üretilen pul biberin iç piyasanın yanı sıra İngiltere, Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine satıldığını söyledi.

Bu yıl rekoltenin düşük olduğunu aktaran Köse, merdiven altı diye tabir edilen üretimlerin de sektöre zarar verdiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Güncel

gaziantep İslahiye Ekonomi Güncel

Narin'in amcası neden tutuklandı? Adalet Bakanı Tunç canlı yayında açıkladı

Narin'in amcası neden tutuklandı? Adalet Bakanı Tunç canlı yayında açıkladı

 Bakan Şimşek'ten ağustos ayı enflasyon rakamları için ilk yorum

Bakan Şimşek'ten ağustos ayı enflasyon rakamları için ilk yorum

 Ağustos ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu

Ağustos ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu
Kayıp Narin'le ilgili konuşan Altaylı'nın iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi

Kayıp Narin'le ilgili konuşan Altaylı'nın iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
SÜPER LİG TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR? 2024- 2025 sezonu transfer ve tescil dönemi takvimi! Acun 4 Eylül'de evleniyor mu? Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya ne zaman evlenecek? Ayhan Bora Kaplan kimdir? Ayhan Bora Kaplan soruşturması nedir? Islahat Fermanı hangi padişah zamanında ilan edilmiştir? Islahat Fermanı nedir? Hangisi ''daha iyi, en iyi'' anlamına gelir? Bihter kelimesinin anlamı nedir, ne anlama gelir? A101 AKTÜEL KATALOĞU 5 EYLÜL A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? Adidas Super Step Ayakkabı, Akülü Araba, Dikey Süpürge... BİM 6 EYLÜL 2024 KATALOĞU BİM kataloğu indirimli ürünler! BİM'de bu hafta hangi ürünler satışa sunulacak? ELEKTRİKLİ BİSİKLET, BUHARLI ÜTÜ... HAMSTER KOMBAT 3 EYLÜL GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN AÇIKLANACAK? KPSS Ön Lisans sonuçları saat kaçta, nereden açıklanacak? (sonuc.osym.gov.tr) Münevver Karabulut kimdir? Münevver Karabulut ne zaman öldü? Münevver Karabulut cinayeti KİRA ZAM ORANI NE OLACAK? Eylül ayı kira zam oranı belli oldu mu? Eylül ayında kiralara ne kadar zam yapılacak?
title