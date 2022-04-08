İslahiye'de taraftarlardan öğrencilere kitap desteği - Haberler

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İslahiye'de taraftarlardan öğrencilere kitap desteği

AA - Zekeriye Şimşek - Güncel
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İslahiye'de taraftarlardan öğrencilere kitap desteği

İslahiyespor taraftarlarının kurduğu Çılgın Beyler Taraftar Derneği tarafından bir ortaöğretim okulundaki 350 öğrenciye kitap dağıtımı yapıldı.

İslahiyespor taraftarlarının kurduğu Çılgın Beyler Taraftar Derneği tarafından bir ortaöğretim okulundaki 350 öğrenciye kitap dağıtımı yapıldı.

Taraftarlar, 13 Kasım Ortaöğretim Okulu'nda eğitim gören 350 öğrenciye okuma kitabı ulaştırdı.

Dernek Başkanı Mehmet Kaplan, öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırılması adına bir haftalık tatil öncesi birer okuma kitabı hediye ettiklerini belirtti.

?????????????? Kitap dağıtımına Gaziantep Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İbrahim Necip Kafadar da katıldı.

AA / Zekeriye Şimşek - Güncel

Kasım, Kitap, Güncel, Haberler

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