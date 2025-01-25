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İslahiye'de Tanker Şarampole Devrildi, Sürücü Yaralandı

İslahiye'de Tanker Şarampole Devrildi, Sürücü Yaralandı
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İslahiye ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden tanker şarampole devrildi. Sürücü M.Ç. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

İslahiye ilçesinde şarampole devrilen tankerin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgöye göre, M.Ç (55) idaresindeki 33 APV 806 plakalı tanker, İslahiye-Nurdağı kara yolu Fevzipaşa Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine Jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel
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