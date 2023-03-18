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İslahiye'de şehitler ve depremde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu

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İslahiye'de şehitler ve depremde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla şehitler ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için mevlit programı düzenlendi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla şehitler ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için mevlit programı düzenlendi.

Kalyon Konteyner Kent'te bulunan mescitte öğle namazı öncesi gerçekleştirilen organizasyonda din görevlilerince Kur'an-ı Kerim, mevlit ve ilahiler okundu.

Programda şehitler ve depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi.

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Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Gaziantep Çanakkale 18 Mart Güncel Haberler

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