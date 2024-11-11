İslahiye'de Sağlıklı Yaşam İçin Fidan Dikimi ve Bisiklet Turu
İslahiye Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolları, sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla fidan dikimi ve bisiklet turu etkinliği düzenledi. Dr. Mustafa Demir'in katılımıyla zeytin fidanları dikilirken, katılımcılar bisiklet sürerek sağlıklı yaşama dikkat çektiler.
İslahiye Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İslahiye Şubesi Kadın Kollarınca sağlıklı yaşama dikkati çekmek için fidan dikimi yapılıp bisiklet turu atıldı.
Sıdıka Tayyar Hatun Camisi Bahçesine ilçe Müftüsü Dr. Mustafa Demir'in de katılımıyla zeytin fidanı dikimi yapıldı.
Etkinlik kapsamında katılımcılar gençlerle birlikte sağlıklı yaşam için bisikletlere binerek pedal çevirdiler.
İlçe müftüsü Demir, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.