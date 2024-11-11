Üye Girişi
Haberler

İslahiye'de Sağlıklı Yaşam İçin Fidan Dikimi ve Bisiklet Turu

İslahiye'de Sağlıklı Yaşam İçin Fidan Dikimi ve Bisiklet Turu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İslahiye Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolları, sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla fidan dikimi ve bisiklet turu etkinliği düzenledi. Dr. Mustafa Demir'in katılımıyla zeytin fidanları dikilirken, katılımcılar bisiklet sürerek sağlıklı yaşama dikkat çektiler.

İslahiye Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İslahiye Şubesi Kadın Kollarınca sağlıklı yaşama dikkati çekmek için fidan dikimi yapılıp bisiklet turu atıldı.

Sıdıka Tayyar Hatun Camisi Bahçesine ilçe Müftüsü Dr. Mustafa Demir'in de katılımıyla zeytin fidanı dikimi yapıldı.

Etkinlik kapsamında katılımcılar gençlerle birlikte sağlıklı yaşam için bisikletlere binerek pedal çevirdiler.

İlçe müftüsü Demir, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel
Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu! Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltına alındı

 Mehmet Ali Erbil'in adliyeye sevk edildiği anlar görüntülendi

Gözaltına alınan Mehmet Ali Erbil'in ilk görüntüleri

 Serdar Ortaç gözaltı için gelen polislere kapıyı yarım saat geç açmış

Kapısına gelen polisleri bakın dakikalarca neden bekletmiş
Bakan Tunç'tan ünlü isimlerin gözaltına alındığı yasa dışı bahis soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama

Bakan Tunç'tan ünlü isimlerin gözaltına alındığı soruşturmayla ilgili ilk açıklama
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Barbaros Şansal gözaltına mı alındı? Barbaros Şansal neden gözaltına alındı? Ergin Ataman sağlık durumu nasıl? Ergin Ataman'ın hastalığı nedir? Memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak? 4 aylık enflasyon farkı yüzde kaç oldu? 2025 memur ve emekli zammı ne kadar olacak? Alexsa kimdir, gözaltına mı alındı? Alexander Menshikov neden gözaltına alındı? İbrahim Yılmaz gözaltına mı alındı? İbrahim Yılmaz olayı nedir? Muzaffer Zorbey Erkoçkar kimdir, ne iş yapıyor? Muzaffer Zorbey Erkoçkar neden gözaltına alındı? Sefa Caner Sarıçam kimdir? Sefa Caner neden gözaltına alındı? (arabamanya) Esma Sözen kimdir, gözaltına mı alındı? Esma Sözen neden gözaltına alındı? İbrahim Yılmaz kimdir? İbrahim Yılmaz kaç yaşında, nereli? İbrahim Yılmaz'ın hayatı ve kariyeri... Muslera, Mourinho'ya ne dedi? Muslera'dan olay sözler! Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 11 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.