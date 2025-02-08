İslahiye'de Peçeli Baykuş Kurtarıldı
İslahiye'de bitkin halde bulunan peçeli baykuş, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim edildi. Baykuşun veteriner kontrolü sonrasında doğaya salınacağı açıklandı.
İslahiye ilçesinde bitkin halde bulunan peçeli baykuşu itfaiye ekipleri Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) İslahiye Şefliğine teslim etti.
Atatürk Mahallesi'ndeki yeni yapılan deprem konutlarında oturan Kamil Özsöyleyen, binasında su tesisatın bulunduğu alana sıkışmış ve bitkin düşen peçeli baykuş gördü.
Haber verilmesi üzerine eve gelen itfaiye ekipleri, başkuşu bulunduğu yerden çıkartarak Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) İslahiye Şefliğine teslim etti.
Peçeli baykuşun veteriner kontrolünün ardından doğaya salınacağı belirtildi.