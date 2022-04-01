İslahiye'de orman yangınlarıyla mücadele gönüllerine eğitim verildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İslahiye'de orman yangınlarıyla mücadele gönüllerine eğitim verildi

AA - Zekeriye Şimşek - Güncel
 - Güncelleme:
İslahiye'de orman yangınlarıyla mücadele gönüllerine eğitim verildi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarına gönüllü olarak destek vermek isteyen vatandaşlara yönelik eğitimlere başlandı.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarına gönüllü olarak destek vermek isteyen vatandaşlara yönelik eğitimlere başlandı.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Gaziantep Orman İşletme Müdürlüğü İslahiye, Alaca Orman İşletme şeflikleriyle Halk Eğitim Merkezi Müdürlükleri (HEM) iş birliğinde orman yangınlarıyla mücadelede gönüllü olan kişilere yönelik eğitimler verilmeye başlandı.

İslahiye, Alaca Orman İşletme Şefi Erdal Sevilmişdal tarafından verilen eğitime 51 kursiyer katıldı.???????

Sevilmişdal, geçen yıl yurt genelinde çıkan geniş çaplı orman yangınlarında vatandaşların yardım gayretlerinin önemine dikkati çekerek, bu amaçla gönüllü orman yangıncısı eğitimleri kapsamında düzenlenen kursa katılan kursiyerlere sertifika verdiklerini belirtti.

AA / Zekeriye Şimşek - Güncel

Orman İşletme Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi, Kahramanmaraş, Gaziantep, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title