İslahiye'de Okul Çevresinde Denetim Yapıldı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, öğrenci güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde 115 kişi ve 47 araç kontrol edildi. 2 okul servisine para cezası kesildi.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde okul çevresi ve öğrenci servislerine denetim gerçekleştirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin korunmasına yönelik ilçenin farklı noktalarında denetim yaptı.
115 kişi, 47 araç, 6 park ve bahçe, 2 umuma açık iş yeri, 13 okul servisi denetlendiği uygulamada, ???????2 okul servisine para cezası kesildi.