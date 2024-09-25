İslahiye'de Okul Çevrelerine Yönelik Eş Zamanlı Denetim

İslahiye ilçesinde polis ekipleri okul çevreleri ile servis araçlarına yönelik eş zamanlı denetim gerçekleştirildi.

Ekipler, 22 okul çevresinde, 10 ekip, 45 personel ile farklı periyot ve saatlerde, öğrencilerin korunmasına yönelik denetim yaptı.

Denetimler kapsamında 6 park ve bahçe, 243 kişi, 48 motosiklet ile 32 okul servisi denetlendi.

Denetimlerde, çeşitli ihlalleri bulunan araç ve motosikletlere trafik cezası uygulandı.