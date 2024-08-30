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İslahiye İmam Hatip Lisesi Kurslarıyla 6 Öğrenci Üniversiteyi Kazandı

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan Şehit Ömer Uygun Anadolu İmam Hatip Lisesi, ihtiyaç sahibi öğrenciler için açtığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile 18 öğrenciyi üniversite sınavına hazırladı. Kurslara katılan 6 öğrenci, yükseköğretim kurumlarına yerleşmeye hak kazandı. Okul Müdürü Halim Erol, öğretmenlere teşekkür ederken, öğrencilere de üniversite hayatlarında başarılar diledi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, imam hatip lisesi öğretmenlerin ihtiyaç sahibi öğrenciler için açtığı kursla 6 öğrenci üniversiteyi kazandı.

İslahiye Şehit Ömer Uygun Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde ihtiyaç sahibi öğrenciler için açılan "Destekleme ve Yetiştirme Kursları"nda gönüllü öğretmenler, 18 öğrenciyi üniversite sınavına hazırladı.

Öğrencilerden 6'sı yükseköğretim kurumuna yerleşmeye hak kazandı.

Okul Müdürü Halim Erol, gazetecilere yaptığı açıklamada, emeği geçen öğretmenlere teşekkür etti, öğrencilere ise üniversite hayatlarında başarılar diledi

Kaynak: AA / Güncel

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