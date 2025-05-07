İslahiye'de öğrencilerin yaptığı resimler sergilendi
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, lise öğrencilerinin eğitim öğretim dönemi boyunca yaptıkları 300 resim sergilendi.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, lise öğrencilerinin eğitim öğretim dönemi boyunca yaptıkları 300 resim sergilendi.
Boğaziçi Atatürk Anadolu Lisesi öğrencilerinin yaptıkları resimler için okulda sergi açıldı.
Serginin açılışına Kaymakam Mehmet Soylu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Kaymakam Soylu, sergide emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.
Okul Müdürü Abdullah Alkan ise öğrencilerin 300 farklı teknikle yaptığı resimlerin her birinin değerli olduğuna vurgu yaptı.
Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel