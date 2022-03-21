İslahiye'de öğrenciler fidan dikti
AA - Zekeriye Şimşek - Güncel
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İslahiye ilçesinde Dünya Ormancılık Günü etkinliği kapsamında 75. Yıl İlk ve Ortaokulunda fidan dikim etkinliği düzenlendi.
İSLAHİYE, GAZİANTEP (AA) - İslahiye ilçesinde Dünya Ormancılık Günü etkinliği kapsamında 75. Yıl İlk ve Ortaokulunda fidan dikim etkinliği düzenlendi.
75. Yıl İlk ve Ortaokulu bahçesinde düzenlenen etkinliğe 300 öğrencinin yanı sıra, Kaymakam Mustafa Anteplioğlu, Belediye Başkanı Kemal Vural, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Kale, İslahiye Orman İşletme Şefi Erdal Sevilmişdal, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Fatih Kökce, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, Ak Parti ilçe Başkanı Mehmet Aslan katıldı.???????
Etkinlikte, okul bahçesine zeytin, mavi servi ve kızıl çam fidanları toprakla buluşturuldu.
AA / Zekeriye Şimşek - Güncel