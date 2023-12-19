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İslahiye'de Muhtarlarla İstişare Toplantısı Yapıldı

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde mahalle muhtarlarıyla yılın son istişare toplantısı yapıldı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde mahalle muhtarlarıyla yılın son istişare toplantısı yapıldı.

Şehit Gökhan Alıcı Çok Programlı Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen toplantıya, Kaymakam Mehmet Soylu, Belediye Başkanı Kemal Vural, Gaziantep Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Hakan Şimşek, Gaziantep AFAD İl Müdürü Ahmet Sönmez ile daire amirleri katıldı.

Toplantıda, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri ardından yaşanan sorunlar ele alınarak çözüm önerileri görüşüldü.

Kaynak: AA / Güncel

İklim Değişikliği Kemal Vural Gaziantep Deprem Güncel Haberler

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