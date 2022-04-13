İslahiye'de muhtarlarla istişare toplantısı düzenlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İslahiye'de muhtarlarla istişare toplantısı düzenlendi

AA - Zekeriye Şimşek - Güncel
İslahiye'de muhtarlarla istişare toplantısı düzenlendi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısı yapıldı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısı yapıldı.

İslahiye Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Nisan ayı muhtarlar toplantısına, Kaymakam Mustafa Anteplioğlu, Belediye Başkanı Kemal Vural, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Hasan Boncuk, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Fatih Kökce ile daire amirleri katıldı.

Muhtarların sorunlarının ve taleplerinin alındığı toplantıda Kaymakam Anteplioğlu, ilgili birim amirlerine iletilen sorunlara çözüm bulunması hususunda talimatlar verdi.???????

Belediye Başkanı Kemal Vural ise gerçekleştirilen ve yapılması planlanan çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

AA / Zekeriye Şimşek - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title