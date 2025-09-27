Haberler

İslahiye'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yolda ineğe çarpan motosikletin sürücüsü Uğur Şavur (45), olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrası sağlık ekipleri ve jandarma olay yerine sevk edildi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ineğe çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Uğur Şavur (45) idaresindeki 09 AHA 278 plakalı motosiklet, Yukarıbilenler Mahallesi'nden Şerikanlı Mahallesi istikametine seyir halindeyken yoldaki ineğe çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü Şavur'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Şavur'un cesedi, Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel
Kolombiya Cumhurbaşkanı'ndan takdir toplayan İsrail çıkışı: Ordu kurmanın zamanı geldi, biz hazırız

"İsrail'e karşı ordu kurmanın zamanı geldi, biz hazırız"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk maç biter bitmez açıkladı: Soyunma odasında bayıldı

Maç biter bitmez açıkladı: Soyunma odasında bayıldı
İşte çalışmayı en az seven kentimiz

İşte çalışmayı en az seven kentimiz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.