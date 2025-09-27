İslahiye'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yolda ineğe çarpan motosikletin sürücüsü Uğur Şavur (45), olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrası sağlık ekipleri ve jandarma olay yerine sevk edildi.
Uğur Şavur (45) idaresindeki 09 AHA 278 plakalı motosiklet, Yukarıbilenler Mahallesi'nden Şerikanlı Mahallesi istikametine seyir halindeyken yoldaki ineğe çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, sürücü Şavur'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Şavur'un cesedi, Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel