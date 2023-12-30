İslahiye'de Marketlerde Denetim Yapıldı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik denetim yapıldı.

Ticaret Müdürlüğü ve İslahiye Belediyesi Zabıta ekipleri, marketlerde gıda ve ihtiyaç ürünlerini kontrol ederek fiyat ve gramaj denetimi gerçekleştirdi.

Ürünlerin son tüketim tarihini de inceleyen ekipler, denetimlerin süreceğini bildirdi.