İslahiye'de Kütüphane Haftası etkinliği yapıldı - Haberler

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İslahiye'de Kütüphane Haftası etkinliği yapıldı

AA - Zekeriye Şimşek - Güncel
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İslahiye'de Kütüphane Haftası etkinliği yapıldı

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Yeşilyurt Yunus Emre İlk ve Ortaokulunda Kütüphane Haftası dolayısıyla okuma etkinliği düzenlendi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Yeşilyurt Yunus Emre İlk ve Ortaokulunda Kütüphane Haftası dolayısıyla okuma etkinliği düzenlendi.

Okulda eğitim gören 300 öğrenci ve 15 öğretmen kütüphaneler haftasında kitap okuma saati düzenledi.

Okul Müdürü Ömer Faruk Çolaker, 58. Kütüphane Haftası kapsamında düzenledikleri kitap okuma saati etkinliğiyle öğrencilere kitap sevgisi ve kitap okuma alışkanlığı kazandırmaya çalıştıklarını belirtti.

Çolaker, yıl boyunca her hafta farklı etkinliklerle öğrencileri okumaya teşvik edeceklerini kaydetti.

AA / Zekeriye Şimşek - Güncel

Kütüphane Haftası, Yeşilyurt, Gaziantep, Kitap, Güncel, Haberler

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