İslahiye'de Kırmızı Biber Hasadı İçin Acı Mesai Başladı

Türkiye'nin önemli sofralık kırmızı biber üretim merkezlerinden Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, üreticilerin ve mevsimlik işçilerin "acı" mesaisi başladı.

Sabah erken saatlerde mesaiye başlayan mevsimlik işçiler, Diyarbakır, Adıyaman ve Şanlıurfa gibi civar illerden gelerek 40 dereceyi bulan hava sıcaklıklarında biber toplamak için çalışıyor.

Toplanan biberler, sap ve çöplerinden ayrıldıktan sonra makinelerde çekilip güneşte kurutuluyor ve ilçedeki 26 tesiste işlendikten sonra hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlara gönderiliyor.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Osman Erdoğan, 8 bin işçinin biber mesaisi için farklı bölgelerden İslahiye'ye geldiğini söyledi.

Erdoğan, işçilerin para kazanmak için yemeklere lezzet veren "acı" içinde çalıştıklarını belirterek, "Yurdun birçok yerinden kişi buraya çalışmak için geliyor. Biberin toplanması, çöp çekme gibi işlemler yapılıyor. Bu yıl 43 bin 200 ton rekolte bekliyoruz." dedi.

Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde okuyan Merve Aydın da ailesine destek olmak ve okul masraflarını karşılamak için İslahiye'ye biber toplamaya geldiğini anlattı.