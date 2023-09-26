İslahiye'de Kirlilik Nedeniyle Telef Olan Balıklar Toprağa Gömüldü

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Tahta Köprü Barajı'nı besleyen Karasu Çayı'nda artan kirlilik ile telef olan balıklar, belediye ekipleri tarafından toplanıp, çukura gömüldü. İslahiye Belediyesi zabıta ekipleri ise çayın çevresinde bulunan mahalle sakinlerini suyu kullanmamaları ve kıyıya vuran balıkları tüketmemeleri konusunda uyardı.

GAZIANTEP'in İslahiye ilçesinde, Tahta Köprü Barajı'nı besleyen Karasu Çayı'nda artan kirlilik ile telef olup kıyıya vuran balıklar, belediye ekipleri tarafından toplanıp, çukura gömüldü.

Tahta Köprü Sulama Barajı'na dökülen Karasu Çayı'nın suyu önceki gün artan kirlilikle rengi değişti ve telef olan yüzlerce balık kıyıya vurdu. Durumu görenlerin ihbarıyla Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sudan numune alarak inceleme başlattı. Belediye ekipleri ise kıyıya vuran yüzlerce balığın, çevreye yaydığı kokuyu önlemek amacıyla temizlik çalışması başlatıldı. Toplanan balıklar, İş makinesiyle açılan dev çukura temizlik gömülerek üzeri kireçlenip kapatıldı.İslahiye Belediyesi zabıta ekipleri ise çayın çevresinde bulunan mahalle sakinlerini suyu kullanmamaları ve kıyıya vuran balıkları tüketmemeleri konusunda uyardı.