İslahiye'de jandarmadan trafik denetimi Gaziantep'in İslahiye ilçesinde jandarma ekipleri Kurban Bayramı öncesi trafik denetimi yaptı. Gaziantep'in İslahiye ilçesinde jandarma ekipleri Kurban Bayramı öncesi trafik denetimi yaptı. Vatandaşların Kurban Bayramı tatilini huzur ve güven ortamında geçirmesini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı, bu kapsamda gerekli güvenlik önlemlerini aldı. Trafik güvenliği konusunda da tedbirlerini artıran jandarma ekipleri, bu kapsamda İslahiye-Hassa kara yolu yol kontrol noktasında trafik denetimi yaptı. Denetlemelerde araç içerisinde telefon kullanılmaması, emniyet kemerinin takılması ve hız kurallarına uyulması uyarılarında bulundu. AA / Zekeriye Şimşek - Güncel Kurban Bayramı Hisarcık Jandarma İslahiye Güncel Haberler

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