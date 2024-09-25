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Gaziantep İslahiye'de İş Merkezinin Çatısında Yangın Çıktı

Gaziantep İslahiye'de İş Merkezinin Çatısında Yangın Çıktı
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iş merkezinin çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iş merkezinin çatısında çıkan yangın söndürüldü.

İlçe merkezi Serinevler Mahallesi'nde bulunan iş merkezinin çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural da olay yerine gelerek incelemede bulundu.

İş merkezi yakınındaki Şehit İsmet Kayar Ortaokulu tedbir amaçlı boşaltıldı.

Çatının kısmen çökmesine neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel

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