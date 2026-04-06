Gaziantep'te yüksekten düşen işçi yaralandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde inşaatta çalışan bir işçi, 4 katlı binanın çatısından düşerek yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı işçiyi hastaneye kaldırdı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde inşaatta çalışırken çatıdan düşen işçi, yaralandı.
Atatürk Mahallesi'ndeki bir inşaatta çatı ustası olarak çalışan G.A.Ç, 4 katlı binanın çatı kısmından düştü.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan işçi, tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek