İslahiye'de ihtiyaç sahibi 75 aileye yardım kolisi - Haberler

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İslahiye'de ihtiyaç sahibi 75 aileye yardım kolisi

AA - Zekeriye Şimşek - Güncel
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İslahiye'de ihtiyaç sahibi 75 aileye yardım kolisi

İslahiye Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü öğrenci, öğretmen ve velilerin hazırladıkları 75 gıda kolisini ihtiyaç sahibi ailelerle buluşturdu.

İslahiye Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü öğrenci, öğretmen ve velilerin hazırladıkları 75 gıda kolisini ihtiyaç sahibi ailelerle buluşturdu.

Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü öğrenci, öğretmen, yönetici ve velileri "Meslek Liseleri Aileler ile Buluşuyor" projesi kapsamında ramazan ayı dolayısıyla imkanları dahilinde ihtiyaç sahibi aileleri tespit etti.???????

Merkez Müdürü Ahmet İçtin, proje kapsamında tespit edilen ihtiyaç sahibi 75 ailenin evine, ramazan ayı dolayısıyla hazırladıkları kolileri teslim ettiklerini belirtti.

AA / Zekeriye Şimşek - Güncel

Mesleki Eğitim, Güncel, Haberler

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