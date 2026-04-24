Haberler

İslahiye'de hurdacının bulduğu çek ve para dolu çanta sahibine teslim edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde geçimini hurdacılıkla sağlayan Kalkan Kılıç, bulduğu çek ve para dolu çantanın sahibine ulaştırılmasını sağladı.

Yaklaşık 7 yıldır hurdacılık yapan 3 çocuk babası Kılıç, Yeni Mahalle'de hurda topladığı sırada yol kenarında bir çanta buldu.

Çantada para ve çek bulunduğunu fark eden Kılıç, çantayı sahibine ulaştırılmak üzere İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim etti.

Polis ekipleri, çanta içerisindeki kimlik ve adres bilgilerinden yola çıkarak çantanın Gül Zeynep Akar'a ait olduğunu belirledi. Telefonla ulaşılan Akar, emniyet müdürlüğünde çantasını teslim aldı.

Akar, çantasını bulan ve teslim eden Kılıç'a teşekkür etti.

Kılıç, çantadaki para ve çek miktarının kendi yıllık kazancından fazla olduğunu belirterek, "Hurda toplarken çantayı buldum. İçinde yüklü miktarda para olduğunu görünce hemen emniyete götürdüm. Sahibine teslim edildi, çok şükür. Bu, her duyarlı vatandaşın yapması gereken bir davranış." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

