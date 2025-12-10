Haberler

İslahiye'de 50 hükümlü belediye bünyesinde çalışacak

Güncelleme:
İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı ve İslahiye Belediye Başkanlığı, hükümlülerin topluma kazandırılması için iş birliği protokolü imzaladı. Protokol kapsamında 50 hükümlü, kamu yararına çalışmalar yapacak.

İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı ile İslahiye Belediye Başkanlığı arasında, hükümlülerin topluma yeniden kazandırılması ve sosyal hayata entegrasyon süreçlerine katkı sağlanması amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında, İslahiye Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan 50 hükümlü, belediye bünyesinde kamu yararına yönelik çalışma alanlarında görevlendirilerek üretime ve toplumsal faydaya katkı sunacak.

Toplumsal dönüşüm ve sosyal sorumluluk yaklaşımı ile hayata geçirilen protokol, İslahiye Cumhuriyet Başsavcısı Nurullah Şahin ve İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural tarafından imzalanarak uygulamaya alındı.

Belediye Başkanı Vural, bu iş birliğiyle, hem hükümlülerin mesleki deneyim kazanmasına hem de kamu hizmetlerinin daha etkin sürdürülmesine katkı sağlayarak örnek bir sosyal uyum modeli oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel
