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İslahiye'de hırsızlık olaylarıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İslahiye'de 4 ayrı evden nakit para çalınması olaylarıyla ilgili soruşturma başlattı. Y.S. ve S.M. hırsızlık şüphesiyle gözaltına alındı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İslahiye'de 4 ayrı evden nakit para çalınması olaylarıyla ilgili Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlattı.

Yapılan incelemeler sonrasında, Y.S. ve S.M. hırsızlık şüphesiyle yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Gaziantep Güvenlik Hırsızlık 3.Sayfa Güncel Haberler

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