İslahiye'de hırsızlık olaylarıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İslahiye'de 4 ayrı evden nakit para çalınması olaylarıyla ilgili soruşturma başlattı. Y.S. ve S.M. hırsızlık şüphesiyle gözaltına alındı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İslahiye'de 4 ayrı evden nakit para çalınması olaylarıyla ilgili Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlattı.
Yapılan incelemeler sonrasında, Y.S. ve S.M. hırsızlık şüphesiyle yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.