İslahiye'de heyelanla önü kapanan İdilli Deresi'nde suyun kontrollü tahliyesi sürüyor

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından meydana gelen heyelan nedeniyle önü kapanan İdilli Deresi'ndeki suyun kontrollü tahliyesi devam ediyor.

Kırsal Değirmencik ve İdilli mahalleleri arasında heyelan sonucu önünde set oluşan İdilli Deresi'nde kontrollü tahliye sürerken, biriken suyun yükseldiği görüldü.

Demirmencik Mahallesi sakini Fatih Dönmez, AA muhabirine, taşkın riskine karşı mahallenin boşaltıldığını söyledi.

Dün akşam askerin geldiğini belirten Dönmez, "Fırtına kopacak diye anons yaptı, apar topar toplanıp köylüyü askeriyeye götürdüler. Biz de akrabamızın yanına gittik. Dağdaki heyelan nedeniyle baraj oluştu, bu nedenle köyümüz tehlike altındaydı. Bugün ve yarın da yağış olacağı söyleniyor. Polisiz, askerimiz yardımcı oluyor, askeriyeden araç geliyor köylüyü götürmek için." dedi.

Öte yandan, olası taşkına karşı kanal açan DSİ ekipleri, karadan derenin kapanmasıyla oluşan göletteki suyun yükselmesini dron ile takip ediyor.