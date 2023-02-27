İslahiye'de heyelanla kapanan İdilli Deresi'nde suyun kontrollü tahliyesi sürüyor Güncel Haberler Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, depremin ardından meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan İdilli Deresi'ndeki suyun kontrollü tahliyesi gerçekleştiriliyor. Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, depremin ardından meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan İdilli Deresi'ndeki suyun kontrollü tahliyesi gerçekleştiriliyor. "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından meydana gelen heyelan nedeniyle İslahiye'nin kırsal Değirmencik ve İdilli mahalleleri arasında kapanan yol ile İdilli Deresi'nde çalışmalar devam ediyor. Devlet Su İşleri ekipleri ve ilgili kurumların görevlileri, heyelan sonucu önünde set oluşan deredeki suyun kontrollü tahliyesi için faaliyetlerini sürdürüyor. Ekipler, gerek dronla gerekse karadan, derenin kapanmasıyla oluşan göletteki suyun yükselmesini takip ediyor. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş Gaziantep Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› İslahiye'de heyelanla kapanan İdilli Deresi'nde suyun kontrollü tahliyesi sürüyor - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.