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İslahiye'de geçici barınma merkezi inşası sürüyor

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İslahiye'de geçici barınma merkezi inşası sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği Gaziantep'in İslahiye ilçesinde inşaatına başlanan geçici barınma merkezinde hummalı çalışma devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği Gaziantep'in İslahiye ilçesinde inşaatına başlanan geçici barınma merkezinde hummalı çalışma devam ediyor.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Emlak Konut Genel Müdürlüğünce yürütülen geçici yerleşim birimleri faaliyetleri sürüyor.

Alanın proje müdürü İbrahim Sarı, AA muhabirine, depremden sonra Emlak Konut şantiyeleri olarak hemen bölgeye geldiklerini söyledi.

Kalıcı konutlar yapılana kadar kullanılacak alanları inşa ettiklerini anlatan Sarı, "Bulunduğumuz bölgede 16 modül halinde 276 bağımsız bölümden oluşan geçici barınma merkezi inşa ediyoruz. Çelik taşıyıcı üzerine yapıyoruz." dedi.

Geçici barınma merkezi yapımını ısınma, temiz su ve kanalizasyonlarla anahtar teslimi gerçekleştirdiklerini aktaran Sarı, "Burada 1656 kişi barınabilecek. Elektrik altyapısı, atık ve içme suyu çalışmaları sürüyor. Teslim işlemleri 5 Mart'ta kısmen başlayacak ama 15 Mart gibi tamamen yaşam alanına dönüşecek." diye konuştu.

Sarı, merkezde sosyal donatılar ile okul ve spor alanlarının da yer alacağını sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA / Güncel

İklim Değişikliği Kahramanmaraş Gaziantep Güncel Haberler

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